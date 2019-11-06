Лондон, , 15:27 — REGNUM Комитет парламента Великобритании по деятельности служб безопасности и разведки не обнаружил объективных подтверждений фактов вмешательств России в политику страны. Об этом 6 ноября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с докладом комитета о якобы создаваемых Москвой угрозах в отношении демократии Британии.

При этом источники заявили, что подобный риск «всё ещё сохраняется».

Также агентство приводит мнение бывшего генпрокурора Англии и Уэльса Доминика Грива, являющегося главой комитета, который обвинил британского премьер-министра Бориса Джонсона в том, что тот придерживает публикацию доклада.

«Я не понимаю, почему на Даунинг-стрит решили задержать публикацию доклада, однако это прискорбный день для правительства и парламента», — заявил Грив, отметив, что он не знает, как данный документ может повлиять на ход выборов, однако такое влияние хотя и было бы не нулевым, но точно не было бы сильным.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября британское правительство на месяц, как минимум, заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России по отношению к демократии Британии, и о возможном вмешательстве в декабрьские выборы в стране.