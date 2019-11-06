Москва, , 15:19 — REGNUM Раскол в православии, случившийся на Украине, США пытаются распространить на другие страны. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 6 ноября по итогам переговоров с со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом.

По словам Лаврова, очевидно внешнее влияние в ситуациях с Элладской православной церковью (ЭПЦ) и автокефальной церковью Украины. Так, перед отправкой «мирного письма» главе раскольнической церкви Украины Епифанию архиепископ Афинский и всея Греции Иероним принимал в Афинах госсекретаря США Майка Помпео.

При этом американский политик не таил, что среди решаемых в Греции вопросов был и «православный». Кроме того, дипломаты из США побывали на горе Афон, а Епифаний публично заявил о поддержке со стороны Вашингтона.

США не хотя останавливаться на уже совершенном, а стремятся работать на раскол почти всех православных церквей, заключил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Элладская церковь признала за патриархом Константинопольским Варфоломеем право на предоставление автокефалии. В РПЦ в начале ноября допустили прекращение евхаристического общения с главой Элладской церкви.

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