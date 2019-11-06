Киев, , 15:24 — REGNUM С начала 2019 года на Украине в связи со своей профессиональной деятельностью пострадали 208 журналистов, заявила исполнительный директор ОО «Институт массовой информации» Оксана Романюк во время слушаний в Верховной раде, сообщило 6 июня информационное агентство «Укринформ».

"С начала этого года на Украине пострадали 208 журналистов в связи со своей профессиональной деятельностью. Из них 147 кейсов касались физической агрессии по отношению к журналистам», — рассказала она.

Романюк перечислила категории журналистов, которые чаще всего подвергаются нападениям. Это, прежде всего, журналисты, работающие в зоне конфликта в Донбассе, журналисты-расследователи, фотографы и операторы, и региональные журналисты.

По её словам, власти Украины должны способствовать расследованиям всех случаев нападения, а также вести с журналистами системный диалог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры Украины Владимир Бородянский заявил, что на Украине должна быть усилена ответственность журналистов за распространение манипулятивной и неправдивой информации.

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