Нью-Дели, , 15:24 — REGNUM Пакистан опасается расширения дипломатического и торгового присутствия Индии в Афганистане. Об этом 6 ноября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar» со ссылкой на доклад Конгресса США по ситуации в Афганистане.

Авторы указанного документа утверждают, что укрепление взаимодействия Нью-Дели с Афганистаном «лишь подстегивает страх Пакистана попасть в стратегическое окружение Индии». В то же время индийское руководство рассматривает свои стратегические интересы в Афганистане в более широком контексте глобального противостояния Индии и Пакистана. Беспокойства у Исламабада также вызывает и позиция США, которые выступают в поддержку расширения связей между Индией и Афганистаном.

Напомним, что в мае 2019 года специальный представитель Соединённых Штатов Америки по вопросам национального примирения в Афганистане Залмай Халилзад высоко оценил вклад Индии в развитие Афганистана, а также в афганский мирный процесс.