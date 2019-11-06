Москва, , 15:11 — REGNUM Не вполне понятно, зачем Сербии в принципе нужны такие серьезные зенитные ракетные комплексы, как С-400, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя слова президента Сербии Александра Вучича об отсутствии денег на покупку С-400.

«Трудно представить ситуацию, в которой они могут применяться страной, нацеленной на вступление в Европейский союз, от кого ей обороняться. Разве что, как говориться, «на всякий случай».

Ну так, для расходов «на всякий случай» и средства выделяются, что называется «по остаточному принципу». О чем недвусмысленно намекнул президент Сербии Александр Вучич в эфире национального телевидения, заявив, что средства бюджета потрачены на строительство дорог.

И то верно, для экономического роста страны, о котором должен беспокоиться ее руководитель, дороги важнее, чем покупка дорогих вооружений.

Можно воспринять слова Вучича и как намек, что Сербия не против купить у дружественной России такие прекрасные комплексы, но пока только в кредит. Как и многие прочие покупатели С-300 и С-400», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Сербия не будет покупать у России зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» из-за отсутствия средств, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире национального телевидения.

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