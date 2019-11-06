Вашингтон, , 15:12 — REGNUM Переговоры о покупке украинского предприятия «Мотор Сич» ведёт неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс, сообщил 5 ноября The Wall Street Journal.

По данным издания, власти США хотят помешать Китаю приобрести данное предприятие, поэтому они обратились к Принсу и ещё одному бизнесмену с предложением купить «Мотор Сич».

Журналисты утверждают, что в конце октября Принс побывал на предприятии. Он не сообщил никаких подробностей, кроме того, что желает «инвестировать в Украину». Кроме бизнесмена, на «Мотор Сич» приезжали временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор и старший советник министерства обороны США по Украине Дональд Уинтер.

Напомним, ранее на Украину приезжал экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Кущ заявил, что США хотят постепенно уничтожить остатки высокотехнологичной промышленности, доставшейся Украине от СССР.

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