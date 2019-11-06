Москва, , 15:10 — REGNUM Москва передала Афинам дополнительные аргументы для экстрадиции гражданина РФ Александра Винника на родину. Об этом 6 ноября рассказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом.

«Мы сегодня передали дополнительные аргументы (для экстрадиции Винника), в том числе с учетом изменений, который были внесены в уголовный кодекс и в уголовно-процессуальный кодекс Греческой Республики, в связи с которыми, по нашей оценке, нет правовых оснований даже для рассмотрения возможности экстрадиции в другую страну, кроме России», — заявил Лавров, добавив, что ситуация вокруг судебного процесса по делу Винника была одной из тем прошедших переговоров.

Также он напомнил, что на экстрадицию Винника есть запросы Франции и США, однако запрос России в данном случае является приоритетным, согласно международным правовым нормам о приоритете высылки в страну гражданства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, Александра Винника арестовали в Греции в июле 2017 года по запросу властей США по обвинении его в незаконном создании биржи криптовалют и отмывании через неё финансовых средств. Свою вину российский гражданин не признает, обвинений ему не предъявляют.