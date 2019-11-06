Москва, , 15:03 — REGNUM Россия продолжит планомерно и системно исполнять международные обязательства в рамках Парижского соглашения по климату. Об этом заявили 6 ноября в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

При этом в министерстве с осторожностью восприняли некоторые предложения, прозвучавшие в других странах после того, как США объявили о выходе из климатического соглашения.

«Вопросов больше, чем ответов», — пояснили в пресс-службе ТАСС.

В Минприроды подчеркнули, что Россия выполняет, «а не просто декларирует» следование договоренностям.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США 4 ноября официально объявили о начале выхода из Парижского соглашения по климату, принятого в 2015 году. После этого лидеры Франции и Китая Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин заявили, что готовы подписать документ о невозможности выхода из договора.

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