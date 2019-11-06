Варшава, , 15:04 — REGNUM Жители Польши в скором времени смогут посещать США без оформления визы. Об этом 6 ноября заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Polska Agencja Prasowa.

Как рассказал глава республики, об этом ему сообщала посол Соединенных Штатов Джорджетт Мосбахер.

Дуда уточнил, что визы должны отменить уже с 11 ноября. В результате новой программы польские граждане смогут посещать США в течение до 90 дней в туристических целях или для бизнес-поездок.

Президент Польши выразил надежду, что данная новость обрадует поляков.