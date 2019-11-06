Нью-Дели, , 15:20 — REGNUM Влиятельный деятель правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) Винит Агарвал Шарда обвинил Пакистан и Китай в загрязнении атмосферы на севере Индии. Об этом 6 ноября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

В интервью Винит Агарвал Шарда заявил, что причиной плотного смога над северной Индией может быть ядовитый газ, выпущенный Китаем и Пакистаном с целью отравить индийское население. По словам политика, Пекин и Исламабад «боятся растущей мощи Индии» и потому прибегли к подобной тактике. Высшее руководство БДП никак не прокомментировало заявление своего лидера.

Напомним, что в настоящее время северную Индию укутал плотный смог, вызванный горением пожнивных остатков на полях Харьяны и Панджаба к западу от Дели. В крупных городах региона индекс загрязнения воздуха превысил отметку в 400 пунктов, что соответствует уровню экстремального атмосферного загрязнения.