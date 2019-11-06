Йошкар-Ола, , 14:59 — REGNUM Фракция КПРФ в горсобрании Йошкар-Олы возмущена рядом факторов, в связи с чем депутаты решили покинуть внеочередную сессию городского парламента, а выборы мэра столицы Марий Эл не состоялись из-за отсутствия кворума. Глава фракции Дмитрий Протасов прокомментировал действия коммунистов корреспонденту ИА REGNUM.

«Во-первых, на наш взгляд, был нарушен Регламент Собрания депутатов при подготовке сессии, так как Президиум Собрания депутатов не собирался для предварительного рассмотрения проектов решений, выносимых на сессию. Во-вторых, нас возмутила ситуация в городе Волжске (второй по численности населения город в Марий Эл), где также должно было проходить назначение главы администрации — мэра города. В состав конкурсной комиссии на замещение этой должности, что в Йошкар-Оле, что в Волжске, согласно закону, половина членов назначается Собранием депутатов, вторая половина — главой Республики Марий Эл. В состав обоих комиссий Главой республики были назначены одни и те же лица. Но на заседания комиссии в Йошкар-Оле эти лица приходили, а в Волжске не явились ни разу», — констатировал Протасов.

Читайте также: В «почётный» скандал единороссов в Марий Эл вмешалась прокуратура

Он добавил, что в Волжске ситуация с выборами мэра, действительно, зашла в тупик. Здесь на сентябрьских выборах в городском собрании коммунисты получили половину мест. Несмотря на протесты фракции «Единая Россия», председателем собрания был избран депутат КПРФ Николай Семёнов. 2 октября был объявлен конкурс на замещение должности мэра. Документы подали шесть кандидатов, в том числе лидер городских коммунистов Андрей Калугин. Тем не менее, до настоящего времени конкурсная комиссия не смогла провести ни одного заседания из-за отказа представителей республиканских властей приезжать в Волжск.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме выборов мэра депутаты должны были обсудить на внеочередной сессии получение дотаций из городского бюджета МП «Троллейбусный транспорт» и «Йошкар-Олинской ТЭЦ-1». В горсобрании сокрушались, что движение троллейбусного транспорта в Йошкар-Оле будет парализовано, а городская уличная сеть останется без освещения.

Конкурсная комиссия ранее одобрила кандидатуры действующего главы городаЕвгения Маслова, а также временно исполняющего обязанности главы Управления архитектуры и градостроительства Йошкар-ОлыАндрея Дождикова, за которые и должны были голосовать депутаты.

Читайте также: Коммунисты сорвали выборы мэра Йошкар-Олы