Тбилиси, 6 ноября 2019, 14:58 — REGNUM Главным вызовом безопасности Грузии является присутствие российских солдат на грузинской территории. Об этом заявила журналистам глава Союзнического офиса НАТО в Грузии Розария Пуглиси заявила в Батуми, где она присутствует на конференции по обороне и безопасности Грузии.
Пуглиси заметила, что внешние силы (т.е. «российские оккупанты». — прим.ред.) контролируют два «грузинских региона» (имеются ввиду признанные РФ независимые республики Абхазия и Южная Осетия), а также проводят процесс «бордеризации». Представитель Альянса утверждает, что проблема может быть решена только дипломатическим путем. Вместе с тем Пуглиси заявила, что НАТО помогают Грузии стать сильнее перед лицом «внешней угрозы».
Напомним, 6−7 ноября в Батуми проходит 13-я конференция по обороне и безопасности Грузии (GDSC). В мероприятии принимают участие представители 35 стран: грузинские и зарубежные политики, эксперты по обороне и безопасности, представители гражданского общества, прессы и научных кругов.
Конференция состоит из четырех сессий, на которых обсуждаются вопросы безопасности Черного моря, перспективы Грузии на пути интеграции в НАТО и ЕС, проблемы гибридных угроз и стратегической готовности Грузии.
В своих выступлениях на конференции президент Грузии Саломе Зурабишвили и председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе призывали западных партнеров оказать давление на Россию, «незаконно оккупировавшую» грузинские территории.
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