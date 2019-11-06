Тбилиси, , 14:58 — REGNUM Главным вызовом безопасности Грузии является присутствие российских солдат на грузинской территории. Об этом заявила журналистам глава Союзнического офиса НАТО в Грузии Розария Пуглиси заявила в Батуми, где она присутствует на конференции по обороне и безопасности Грузии.

Пуглиси заметила, что внешние силы (т.е. «российские оккупанты». — прим.ред.) контролируют два «грузинских региона» (имеются ввиду признанные РФ независимые республики Абхазия и Южная Осетия), а также проводят процесс «бордеризации». Представитель Альянса утверждает, что проблема может быть решена только дипломатическим путем. Вместе с тем Пуглиси заявила, что НАТО помогают Грузии стать сильнее перед лицом «внешней угрозы».

«Грузия много работала над разработкой стратегии, которая подходила бы гражданам Грузии, которые живут на другой стороне от линии административной границы, все поддерживают усилия Грузии, которые она реализует по стратегии для лучшего будущего. В то же время мы, НАТО, помогаем Грузии стать сильнее и способнее к самообороне»

Напомним, 6−7 ноября в Батуми проходит 13-я конференция по обороне и безопасности Грузии (GDSC). В мероприятии принимают участие представители 35 стран: грузинские и зарубежные политики, эксперты по обороне и безопасности, представители гражданского общества, прессы и научных кругов.

Конференция состоит из четырех сессий, на которых обсуждаются вопросы безопасности Черного моря, перспективы Грузии на пути интеграции в НАТО и ЕС, проблемы гибридных угроз и стратегической готовности Грузии.

В своих выступлениях на конференции президент Грузии Саломе Зурабишвили и председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе призывали западных партнеров оказать давление на Россию, «незаконно оккупировавшую» грузинские территории.

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