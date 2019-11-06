Киев, , 14:54 — REGNUM Правительство Украины своим решением создало Национальную комиссию по стандартам государственного языка.

Соответствующее решение принято на заседании сегодня, 6 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Официальной информации правительства относительно комиссии еще нет, о решении сообщил в социальных сетях депутат Рады Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании.

Создание нового органа предусмотрено законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который приняла предыдущая власть Украины перед сложением своих полномочий. Этот документ полноценно вступил в силу летом.

Согласно документам, задачей комиссии является сохранение и развитие государственного языка через установление стандартов и методов проверки уровня владения языком, необходимым для приобретения гражданства Украины или занятия определенных законами должностей.

Курировать работу органа будет правительство в лице министра образования.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках предвыборной президентской кампании и даже после победы на выборах нынешний глава Украины Владимир Зеленский обещал проанализировать «закон об украинизации» с тем, чтобы убрать из него наиболее скандальные нормы. Однако ничего этого сделано не было, а сейчас представители власти заявляют, что языковой закон не нуждается в пересмотре, и его следует выполнять.

Украинские министерство образования намерено полностью убрать русский язык из школ уже в следующем году — отдельные регионы страны отказываются выполнять это решение.

В конце октября на Украину прибыла делегация Венецианской комиссии, которая должна изучить ситуацию на месте и дать свою оценку языковому закону.