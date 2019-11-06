Джайпур, Индия, , 15:19 — REGNUM В индийском штате Раджастхан арестовали двух солдат сухопутных войск Индии по подозрению в передаче секретных сведений пакистанской разведке. Об этом 6 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Сотрудники Центрального бюро расследований (CBI) Индии заявили, что солдаты были задержаны на железнодорожной станции в Джодхпуре 5 ноября. Их подразделения были размещены в Покхране, штат Раджастхан. Сообщается, что солдаты раскрыли секретные сведения сотруднице пакистанской разведки в ходе телефонных разговоров. Задержанные утверждают, что девушка говорила с панджабским акцентом, из-за чего они не смогли распознать в ней пакистанского шпиона.

Напомним, что в Покхране располагаются наиболее засекреченные военные полигоны Индии, в том числе полигон для испытания ядерного оружия.