Киев, , 14:49 — REGNUM Уголовное дело в отношении мэра Киева — экс-боксёра Виталия Кличко и двух его заместителей завело по требованию суда Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об это сообщает 6 ноября «Украинские новости» со ссылкой на ответ НАБУ изданию.

«НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований», — говорится в документе.

Отметим, 18 октября Антикоррупционный суд Украины, по итогам поступившей в него жалобы на НАБУ о бездействии касательно начала расследования возможных правонарушений Кличко и его двух заместителей по злоупотреблению служебным положением, получению неправомерной выгоды, государственной измены и других преступлений Уголовного кодекса Украины, принял решение обязать НАБУ открыть уголовное дело по данным фактам.