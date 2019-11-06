Киев, , 14:40 — REGNUM Министр культуры правительства Украины Владимир Бородянский готов инициировать введение уголовной ответственности для журналистов за «манипуляцию информацией».

Об этом он сообщил сегодня, 6 ноября, на парламентских слушаниях по вопросу о безопасности журналистов.

Чиновник выразил мнение, что ответственность журналиста за неправдивую или манипулятивную информацию также должна быть усилена, передают «Украинские новости». Соответственно, Бородянский готов инициировать регистрацию законопроекта:

«Для введения как административной, так и уголовной ответственности — за манипулирование (информацией), заказ такого манипулирования, за осуществление такого манипулирования», — сказал он.

Поясняя свою инициативу, министр заявил, что «грань между свободой слова и манипуляцией тонка», поэтому украинское государство должно найти баланс между свободой слова и защитой от манипуляций.

ИА REGNUM отмечает, что это уже не первое заявление такого рода от Бородянского. В одном из интервью в октябре онпредложил ввести уголовную ответственность за «сознательное искажение общественного мнения». Министр пояснил, что речь идето манипуляциях в СМИ, создании и управлении «ботофермами», о распространении фейков и искажении информации.