Эр-Рияд, , 14:39 — REGNUM Власти Саудовской Аравии подтвердили факт переговоров с йеменскими повстанцами-хуситами, об этом 6 ноября сообщает Geo TV со ссылкой на источник.

«У нас существует канал связи с хуситами еще с 2016 года. Мы продолжаем наши контакты, чтобы достигнуть мирного урегулирования конфликта в Йемене», — отметил источник.

Как передавало ИА REGNUM, внутренний конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда повстанцы-хуситы захватили большую часть страны, включая столицу государства, город Сану.

В 2015 году в конфликт на стороне свергнутого правительства вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия, превращения войны в затяжную.

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