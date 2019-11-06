Батуми, Грузия, 6 ноября 2019, 14:24 — REGNUM Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе выступил на 13-й Конференции по обороне и безопасности Грузии (GDSC), которая проходит в отеле Hilton в Батуми. В ходе своего выступления Талаквадзе указал, что Россия является «серьезной угрозой безопасности» Грузии и призвал западных партнеров «передать Кремлю посыл» о прекращении «оккупации».
Председатель парламента заявил, что партнерство с США, НАТО и Евросоюзом сегодня для Грузии означает больше, чем когда-либо прежде. Одновременно Талаквадзе призвал союзникам объединиться перед «угрозой безопасности».
Как сообщало ИА REGNUM, президент Грузии Саломе Зурабишвили также взывала к международному сообществу оказать Грузии содействие и разрешить проблему «оккупированных территорий».
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