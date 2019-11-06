Москва, , 14:48 — REGNUM Несколько принципиальных вопросов необходимо решить российскому Газпрому и украинскому «Нафтогазу» до заключения нового договора о транзите природного газа. Об этом глава Газпрома Алексей Миллер заявил на переговорах с уполномоченным федерального правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее, сообщает пресс-служба компании.

Стороны обсудили взаимодействие Газпрома и Украины в газовой сфере с 2020 года. По словам Миллера, во-первых, необходимо урегулировать судебную тяжбу между Газпромом и «Нафтогазом», прийти к отказу от взаимных претензий и разбирательств.

Второй актуальный вопрос касается готовности Киева напрямую закупать российский газ с 2020 года и определения закупаемого объёма. Реальная независимость украинского регулятора и создание сертифицированного газотранспортного оператора — требования, предъявленные Киеву для имплементации положений Третьего энергопакета ЕС.

Если Украина не завершит эту работу к новому году, Газпром согласен продлить действующий транзитный договор на переходный период и учесть условия на рынке, отметил глава компании.

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