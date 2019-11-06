Багдад, , 14:20 — REGNUM Посольство Соединенных Штатов в Ираке осудило убийства и похищения демонстрантов в Ираке, об этом 6 октября сообщает Al Arabia.

«Мы сожалеем об убийствах и похищениях безоружных демонстрантов. Граждане Ирака должны иметь полную свободу на выбор будущего их народа», — говорится в заявлении дипломатического ведомства, цитируемого изданием.

Напомним, за последние сутки в ходе ожесточенных столкновений между сотрудниками правопорядка и протестующими в Ираке погибли по меньшей мере 13 человек.

Акции протеста в Ираке продолжаются несколько недель, манифестанты недовольны снижающимся уровнем жизни, ростом коррупции и безработицы, а также серьезными проблемами в сфере оказания первичных услуг.

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