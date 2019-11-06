Владимир, , 14:14 — REGNUM Во Владимирской области бывшая глава города Карабаново Елена Михайлова обвиняется в присвоении вверенного ей имущества и служебном подлоге. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

На неоплачиваемую должность главы муниципального образования Михайлову назначили в ноябре 2018 года. Из аппарата совета уволился главный специалист, и градоначальница сначала сама выполняла его работу. В мае 2019 года она фиктивно трудоустроила на должность местного жителя, продолжая выполнять работу за несуществующего сотрудника и присваивая начисляемую ему зарплату.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщина полностью признала вину и уже возместила ущерб, причинённый.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Михайлова ушла в отставку в сентябре 2019 года, когда стало известно о её нарушениях. В октябре на её место назначили экс-председателя комитета имущественных отношений Александровского района Олега Коврижных.