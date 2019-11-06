Москва, , 14:12 — REGNUM Невозможно в принципе никакое развитие без всемерного усиления социального государства, заявил 6 ноября заместитель главного редактора ИА REGNUM Андрей Сверчков в ходе круглого стола «Россия — образ будущего. Внутренняя политика».

«На самом деле главным тормозом развития, помимо охранительного сопротивления, является во всём мире отсутствие инструментов невоенного внедрения прорывных закрывающих технологий, которых накопилось много».

Правительство, переходя к национальным проектам, демонстрирует полную неспособность к системному подходу. Это разрозненные бизнес-проекты.

То, как реализуется «Чистая страна», гробит проекты «Чистая вода» и «Чистый воздух». И туда не будут приглашаться люди, которые занимаются системным анализом», — считает Сверчков.

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