Абакан, , 14:08 — REGNUM На досрочные выборы главы города Абакана (Хакасия) свои кандидатуры по состоянию на 6 ноября выдвинули Вячеслав Бушкин и Иван Садовой. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Абакана со ссылкой на информацию территориальной избирательной комиссии города.

Ещё утром 6 ноября было известно об одном выдвинутом кандидате.

53-летний Бушкин — самовыдвиженец. Он работает адвокатом в Абаканской городской коллегии адвокатов Адвокатской палаты Хакасии.

36-летний Иван Садовой также является самовыдвиженцем. Он проживает в Абакане и работает региональным представителем в ООО «Ормис Сибирь — Восток».

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Булакин, руководивший Абаканом с 1995 года, погиб в ДТП в ноябре 2019 года. Выборы нового мэра состоятся 22 декабря текущего года.

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Ранее представители администрации Абакана, именующие себя «командой Булакина», заявили, что поддержат на выборах Алексея Лёмина. В настоящее время Лёмин является замглавы Абакана — начальником департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства.

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