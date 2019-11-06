Москва, , 14:11 — REGNUM У президента России Владимира Путина нет в планах поездки в Париж на мемориальные мероприятия 11 ноября, которые связаны с годовщиной окончания Первой мировой войны. Об этом 6 ноября рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, у президента нет таких планов», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, запланирован ли у президента России визит в Париж в связи с очередной годовщиной окончания Первой мировой войны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Андрей Келин, назначенный новым послом России в Великобритании, является одним из лучших, блестящих отечественных дипломатов.