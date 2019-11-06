Москва, , 14:03 — REGNUM Американец правильно ставит вопрос о Крыме, но неверно своё утверждение обосновывает. США следует признать Крым частью России не для улучшения отношений с Москвой, а потому что это будет справедливо и будет соответствовать международному праву: закреплённому в документах ООН положению о праве народов на самоопределение, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 6 ноября, комментируя Заявление бывшего дипломата США Денниса Ортблада.

«Другими словами, таким своим шагом США продемонстрировали бы не столько желание улучшать отношения с нашей страной, сколько нацеленность на восстановление главенства международного права в мировой политике. Это важнее.

Улучшению отношений с нашей страной такой шаг Вашингтона тоже содействовал бы, но не автоматически. Между Россией и США накопилось большое количество противоречий и конфликтных сюжетов, многие из них гораздо более чреваты обострением не только двусторонних отношений, но и международной обстановки в более широком охвате, чем непризнание США возвращения Крыма в Россию.

Автор, кстати говоря, видит эти проблемы: он пишет о необходимости проведения реалистичной политики в отношении России в принципе, о важности возобновления переговоров о контроле над вооружениями, ставит вопрос о пересмотре роли НАТО…

Одним словом, есть в США трезвомыслящие люди, и мы это знаем. Знаем мы также и то, что реальную (не путать с реалистичной) политику в США сегодня делают совсем другие люди», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США могут улучшить отношения с Россией, признав российский статус Крыма, заявил бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад на страницах издания National Interest.

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