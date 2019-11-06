Москва, , 14:02 — REGNUM Слова президента России Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру не были заявлением в общем контексте, заявил 6 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это же было в контексте определенных профессий, определенных ситуаций. Тут не надо ничего трактовать, здесь надо просто перечитать слова Путина», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли высказывание главы государства привести к какому-либо реформированию.

Песков добавил, что «это был ответ на конкретные слова, которые один из выступающих говорил». Это не было заявлением общего характера, добавил пресс-секретарь.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября на заседании Совета по русскому языку профессор филологического факультета Воронежского государственного университета, член Совета по русскому языку при президенте РФ Людмила Кольцова обратилась с предложением вернуть пятилетний специалитет на гуманитарные специальности.

В свою очередь министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что бакалавриат на педагогических специальностях плохо себя зарекомендовал, и вместо него следует возвращать специалитет, поскольку «учителю школьному всё-таки бакалавриата недостаточно».

Глава государства на заседании Совета по русскому языку отметил, что тотальное разделение высшего образования на магистратуру и бакалавриат не имеет смысла.

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