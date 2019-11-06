Йошкар-Ола, , 13:55 — REGNUM Депутаты горсобрания Йошкар-Олы не смогли выбрать мэра города, поскольку внеочередная сессия была сорвана. Об этом сообщает ИА REGNUM.

В нарушение регламента фракция КПРФ в полном составе покинула зал заседаний.

Читайте также: Горсобрание Йошкар-Олы держит в тайне кандидатов на пост главы города

В горсобрании отметили, что коммунисты не только не позволили избрать мэра, не принят ряд важных решений.

«Троллейбусный транспорт» и «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» не получат дотаций из городского бюджета. А это значит, что движение троллейбусного транспорта в Йошкар-Оле будет парализовано, а городская уличная сеть останется без освещения», — уточнили в городском парламенте.

Кроме того, остался нерешенным вопрос по заработным платам бюджетников.

Врио спикера горсобрания Виктор Кузнецов объявил перерыв в работе сессии на неопределенное время.

Как сообщало ИА REGNUM, в конкурсе на пост мэра Йошкар-Олы принимали участие восемь человек. На внеочередной сессии депутаты должны были избрать главу города из числа двоих кандидатов: действующего главы города Евгения Маслова, а также временно исполняющего обязанности главы Управления архитектуры и градостроительства Йошкар-Олы Андрея Дождикова.

Читайте также: На пост мэра Йошкар-Олы изберут действующего главу или чиновника мэрии

Также в повестку сессии были включены вопросы повышения окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих выборные должности и должности муниципальной службы в городском округе; зарплаты сотрудников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города; зарплаты отдельных категорий работников органов местного самоуправления. В связи с повышением планировалось провести и перерасчет ежемесячных доплат лицам, замещавшим должности муниципальной службы, должности в органах государственной власти и управления города. Депутаты хотели обсудить и направление средств, которые образовались в результате проведения конкурсных процедур на поддержку МП «Троллейбусный транспорт».

В настоящее время в статусе временно исполняющего обязанности главой Йошкар-Олы является Евгений Маслов. Он занял эту должность в декабре 2015 года, после того, как был задержан предыдущий мэр Павел Плотников, который в настоящее время осужден.

Читайте также: Горсобрание Йошкар-Олы 6 ноября изберет мэра и повысит зарплаты депутатам