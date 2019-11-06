Москва, , 13:52 — REGNUM Ходатайство о помиловании норвежского подданного Фруде Берга, осужденного за шпионаж против РФ, рассматривается в установленном порядке. Об этом заявил 6 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что норвежец подал прошение о помиловании на имя президента России. Обращение Берга будет рассмотрено согласно процедуре, описанной в указе главы государства от 28 декабря 2001 года.

Каких-либо сроков представитель Кремля не назвал.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года российский суд признал норвежца Фруде Берга виновным в шпионаже и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы. Суд установил, что Берг собирал для своей страны информацию об атомных подводных лодках ВМФ России.

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