Омск, , 13:48 — REGNUM В рамках Форума молодёжных лидеров России и Казахстана 6 ноября молодые дипломаты обсудили сотрудничество двух стран. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, встреча такого формата прошла на «полях» молодёжного форума впервые.

Главной темой стала концепция развития «горизонтальной дипломатии» — идеи неформального взаимодействия молодых сотрудников внешнеполитических ведомств в возрасте до 35 лет.

Также обсуждались сферы интересов России и Казахстана, реализуемые в этих странах инновационные проекты, возможные инициативы в области внешней политики.

По словам первого секретаря МИД Казахстана Мажита Накенова, планируется к подписанию меморандум о сотрудничестве, взаимопонимании и взаимодействии двух стран.

Совет молодежных дипломатов МИД России объявил об идее создания Международной ассоциации молодых дипломатов. Возможно, аналогичная структура будет создана и в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, Форум молодёжных лидеров двух стран — одно и мероприятий проходящего 6−7 ноября в Омске XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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