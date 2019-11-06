Москва, , 13:46 — REGNUM Первый сигнал президента РФ Владимира Путина — возвращение к социальной политике. Второй — правильно ли в России разделено образование на бакалавриат, магистратуру, заявил 6 ноября главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в ходе круглого стола «Россия — образ будущего. Внутренняя политика».

«Правильно ли мы вообще вводили колониальную Болонскую систему, которая 10−15 лет назад на Западе получила широкое литературное освещение и показала, что дала студентам на Западе?

Результат удручающий: новыми возможностями воспользовались считанные проценты, однако ценой этого стало разрушение прежней системы образования.

«Я так скажу, что оно уничтожено. Тем не менее информационные сигналы последнего времени утверждают, что президент Путин неожиданно для многих, если не для большинства, вернулся от острой внешнеполитической повестки к повестке внутренней социально-экономические протесты», — отметил Колеров.

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