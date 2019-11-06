Москва, , 13:44 — REGNUM В Кремле вырабатывается позиция по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) относительно установки 49%-ного порога иностранного участия в значимых IT-компаниях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вырабатывается позиция по этому вопросу, и представители цеха во многом соглашаются, что государство должно в должной степени свои интересы защищать», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что защищать интересы необходимо таким образом, чтобы это «никак не сужало маневр и область действия капитанов бизнеса в этом инновационном и, наверное, самом передовом секторе нашей экономики».

Напомним, ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что РСПП предлагает установить порог иностранного владения значимыми интернет-ресурсами на уровне 49%. За соответствующую инициативу выступили в том числе «Ростелеком», «Вымпелком», «Мегафона», МТС, Теле2, «Эр-телеком» и РЖД.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Государственная дума рассматривает законопроект о значимых информационных ресурсах, суть которого заключается в том, что владеть «значимыми информационными ресурсам», в том числе «Яндексом» и Mail.ru Group, могут только российские юридические лица. При этом доля иностранного владения в таких компаниях не должна превышать 20%.

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