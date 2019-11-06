Москва, , 13:27 — REGNUM Законопроект, позволяющий структурным подразделениям религиозных организаций включать в свое наименование слова «Россия» или «Российская Федерация», внесли в Госдуму депутаты во главе с Сергеем Гавриловым (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

Предлагается закрепить в федеральных законах «О некоммерческих организациях» и «О свободе совести и о религиозных объединениях» положение о том, что официальное наименование «Российская Федерация» или «Россия», а также слова, производные от этого наименования, могут использоваться без разрешения, выдаваемого в порядке, установленном правительством РФ, в наименованиях религиозных организаций, входящих в структуру централизованной религиозной организации того же вероисповедания, в случае использования в наименованиях указанных религиозных организаций полного наименования централизованной религиозной организации.

Изменения позволят религиозным организациям, входящим в структуру централизованной религиозной организации того же вероисповедания, на законных основаниях использовать в своих наименованиях принадлежности централизованной религиозной организации.