Оренбург, , 13:40 — REGNUM И.о. заместителя председателя правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике Наталья Левинсон на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Омске, назвала малый и средний бизнес связующим звеном в приграничной торговле, именно на этот вид бизнеса Оренбуржье делает ставку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Наталья Левинсон выступила на панельной сессии «Развитие приграничной торговли: евразийский акцент». «Дифференцируя структуру взаимной торговли, мы сегодня делаем ставку на малый и средний бизнес, который является связующим звеном в приграничной торговле. Но ему надо активнее помогать. С одной стороны, расширять меры поддержки потенциальным экспортерам, с другой — обеспечивать условия для комфортного взаимодействия», — сказала и.о. вице-губернатора.

Она заявила о готовности Оренбуржья участвовать в программе постепенной ликвидации торговых барьеров и изъятий, обозначенных в «Белой книге» ЕАЭС, что будет большой пользой для бизнеса. Также, по мнению члена правительства Оренбургской области, огромный потенциал для интеграции содержит реализация крупного инфраструктурного проекта — создания международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай» с формированием сопутствующей инфраструктуры.

Напомним, 6−7 ноября в Омске проходит XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества». Оренбургскую делегацию возглавляет губернатор Денис Паслер.

Ряд оренбургских предприятий, внедряющих новые технологии в производство, стали участниками выставки «Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана», открытой в рамках форума. В частности, информацию о себе и свою продукцию представило инновационное экспортно-ориентированное предприятие ООО «НСплав». АО «ПО «Стрела» представляет Инструментальный центр корпорации «Тактическое ракетное вооружение» по производству высокотехнологичной продукции гражданского назначения, АО «Оренбургские минералы» — изобретение в области гидроизоляционных материалов.