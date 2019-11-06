Кигали, , 13:14 — REGNUM Президент Руанды Поль Кагаме провел серьезные изменения в правительстве страны, а также в органах безопасности. Об этом передает BBC Great Lakes.

Так, генерал-майор Жан Боско Казура был назначен начальником штаба обороны, взяв на себя должность генерала Патрика Нямвумба, который теперь является новым министром внутренней безопасности.

Генерал Казура, ранее занимавший пост главы федерации футбола, также был командиром миссии ООН по поддержанию мира в Мали (МИНУСМА), а до недавнего времени был главой военного колледжа в северной Руанде.

Ричард Сезибера, который был министром иностранных дел с октября 2018 года, был заменен Винсентом Бирутой, который был министром окружающей среды.

По словам журналистов, Сезибера, врач и бывший генеральный секретарь Восточноафриканского сообщества, не появлялся на публике с июля, когда он присутствовал на встрече министров иностранных дел стран Содружества в Лондоне. Его здоровье и местонахождение были предметом обсуждений в Руанде, но правительство молчало, ссылаясь на право министра на неприкосновенность частной жизни.

27 октября Сезибера написал в Твиттере о том, что находится в посольстве Руанды в Израиле с официальным визитом.