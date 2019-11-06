Вашингтон, , 13:10 — REGNUM Постоянный представитель США при Европейском союзе Гордон Сондленд сообщил, что условием для встречи президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского должно было стать расследование против экс—вице-президента США Джозефа Байдена и его сына — Хантера. Он рассказал об этом 6 ноября в своих новых свидетельских показаниях Конгрессу по процессу об импичменте Трампу.

Также, по мнению Сондленда, такое расследование было бы условием возобновления военной помощи Вашингтона Киеву.

Кроме этого, постпред США при ЕС рассказал, что в начале сентября он предположил, что приостановка военной помощи была связана с требованием Трампа об антикоррупционном расследовании против Джозефа Байдена и его сына, однако отметил, что у него не было ни одного достоверного источника такой информации.

«Я сказал (чиновнику Украины), что возобновление американской помощи, скорее всего, не произойдет, пока Украина не предоставит публичного антикоррупционного заявления», — заявил Сондленд.

При этом постоянный представитель США при ЕС указал, что Трамп заверил его, что не было никакой договоренности с Украиной по типу «услуга за услугу», однако позднее Сондленд понял, что, вероятно, убедить Киев начать антикоррупционное расследование в отношении отца и сына Байденов было одной из задач адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября Джозеф Байден заявил, что президент США Дональд Трамп не полагается на какой-либо политический курс, а результатом его политики стало укрепление России в Сирии.