Москва, , 13:09 — REGNUM В России построено сильное государство, однако оно пока не работает для народа, а лишь для ряда частных интересантов. Такое мнение высказал директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин в ходе круглого стола на тему «Россия — образ будущего. Внутренняя политика» в пресс-центре ИА REGNUM.

Лепехин отметил, что в России сегодня наблюдается не просто политический кризис, а можно даже сказать «политический тупик».

«Как результат мы видим, что некое сильное государство построено, но не для большинства населения, не для народа. Эффективно работает для некоторых частных интересов», — полагает эксперт.

«Нам нужен народный сильный Путин», — добавил Лепехин. Качественно новый Путин, сила которого должна направлена в интересах народа.

ИА REGNUM напоминает, планируется, что участники встречи рассмотрят широкий круг вопросов. В частности, качество политических партий, представленность интересов всех слоев российского общества в Госдуме, взаимодействие различных политических сил для построения сильной страны и всех ветвей власти.