6 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

В Конгрессе США заявили, что пакеты мер в отношении Турции и законопроект о признании геноцида армян могут быстро продвинуться. Наиболее правдоподобной возможностью для Анкары избежать американских санкций лежит через углубление отношений с Россией. А также через улучшение отношений с НАТО. Турции нужно постараться избегать любых действий, которые бы вели к обсуждению возможного исключения Турции из альянса. Но сможет ли Москва спасти Эрдогана? Покажет время.

Ариф Асалыоглу, , 13:01 — REGNUM Мы видим, что и без того напряженные в последние годы отношения Турции и США стали более напряженными после операции Анкары «Источник мира» в Сирии. Отношения двух союзников по НАТО всё дальше отдаляются от понятия «стратегические».

Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроект, принятый на прошлой неделе Палатой представителей США, предусматривает санкции от замораживания активов до отмены виз для всех турецких чиновников, связанных с операцией в Сирии, а также включает изучение активов и доходов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его семьи. Кроме того, прекращение продажи оружия и другие наказания в рамках закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Если законопроект о санкциях, принятый большинством в две трети голосов в Палате представителей, наберет две трети в Сенате, тогда он будет принят и без подписи президента США Дональда Трампа. Законопроект также включает в себя дело Halkbank, являющееся «самым сильным козырем» в руках Вашингтона, которое грозит Турции штрафом в размере 20 миллиардов долларов.

Принятая в результате голосования Палаты представителей резолюция о том, чтобы признать убийства армян в Османской империи геноцидом, также расценивается как удар по дипломатическим усилиям Турции на международной арене против признания событий 1915 года геноцидом. Между тем турецкие дипломаты отмечают, что борьба в этом направлении продолжится. Также турецкая сторона призывает «взаимно раскрыть архивы», связанные с обвинениями в геноциде. Кроме того, по мнению турецких дипломатов, те, кто стоит за обвинениями в геноциде в США, отныне будут оказывать большее давление на Турцию, особенно на развитие турецко-американских отношений по сирийскому вопросу, что может заставить американского президента принимать более жесткие решения в отношении Анкары.

Решение Палаты представителей признать обвинения в геноциде стало главной темой обсуждения политиков. Лидер кемалистской Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу заявил, что Палата представителей не может принимать резолюцию о геноциде только из-за того, что им не нравится руководство Турции. «Это решение негативно скажется на отношениях Турции и Армении, а также на отношениях Турции и США. Мы не хотим новой напряженности в нашем регионе», — сказал политик. После решения Палаты представителей МИД Турции срочно вызвал посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда. Турецкое руководство призвало администрацию Трампа выступить категорически против решения конгрессменов.

Анкара уверена, что за решениями Палаты представителей лежит недовольство тем, что Турция провела операцию «Источник мира», в то время как устранение этого недовольства жизненно важно как для администрации Трампа, так и для Анкары. Те же источники отмечают, что именно поэтому общественная дипломатия, проводимая в США в связи с операцией «Источник мира», будет усилена. Самым критическим этапом ее станет встреча Эрдогана и Трампа, которая, как ожидается, состоится в США 13 ноября. Отвечая на вопрос журналистов о решениях Палаты представителей, Эрдоган заявил, что Турция не признает их и считает бессмысленными. Это говорит о том, что во время возможной встречи с Трампом в ноябре Анкара может проявить более жесткую реакцию в отношении Вашингтона.

Еще одна причина, по которой Эрдоган не решился однозначно ответить на вопрос о том, состоится ли встреча 13 ноября, есть та, что Трамп объявил о ликвидации лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абубакра аль-Багдади. После заявления Трампа стало ясно, что аль-Багдади был убит в ходе операции, организованной американскими военными в непосредственной близости от границы с Турцией. Более важным, чем убийство аль-Багдади, является то, что архив ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попал в руки американцев. Известно, что ранее Россия готовилась пожаловаться в ООН с имеющимися в её руках документами. До недавнего времени об отношениях Анкары с террористической группировкой было много конкретной информации и документов. Например, Москва даже фиксировала номерные знаки танкеров, которые доставляли нефть ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Мосула на нефтеперерабатывающий завод Юмурталык в Турции.

Человек, представившийся послом джихадистов в Турции, который в настоящее время находится в тюрьме в Ираке, в своих показаниях американскому эксперту по борьбе с терроризмом рассказал на очень конкретных примерах о связях ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с турецкой Национальной разведывательной организацией (MİT). Например, о том, что боевики пребывали в гостиницах Анкары в качестве гостей MİT, обсуждалась возможная встреча с Эрдоганом. Говорилось, насколько хорошо к боевикам относились в Турции после задержания. В турецком парламенте есть действующий депутат, который знает о переговорах между ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Анкарой после захвата заложников в генеральном консульстве Турецкой Республики в Мосуле. В арсеналах террористов, захваченных в Сирии Сирийскими демократической силами (SDF), также было обнаружено турецкое оружие. Кроме того, всем известно, что боевики из стран Запада, совершавшие убийства и расправы, ездили в Сирию через Турцию.

Но тот факт, что Эрдоган на беспочвенных основаниях вторгся на северо-восток Сирии, вызвал негативную реакцию у всего мирового сообщества. Становится очевидным, что недавняя оккупационная атака против курдского народа приведет к его гибели. Потому что во время этой операции было совершено много преступлений против человечества. Нападения, начавшиеся 9 октября при помощи Национальной армии Сирии, стали причиной усиления нестабильности в регионе. «Банда, которую Эрдоган называет Национальной армией, — это члены ан-Нусры (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с которыми мы воевали на этих землях и которых мы очень хорошо знаем», — сказал в своем заявлении главнокомандующий Сирийских демократических сил Мазлум Абди.

В Конгрессе США заявили, что пакеты мер в отношении Турции и законопроект о признании геноцида могут быстро продвинуться. Наиболее правдоподобной возможностью для Анкары избежать американских санкций лежит через углубление отношений с Россией. А также через улучшение отношений с НАТО. Турции нужно постараться избегать любых действий, которые бы вели к обсуждению возможного исключения Турции из альянса. Но сможет ли Москва спасти Эрдогана? Покажет время.