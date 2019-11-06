Киев, , 13:08 — REGNUM Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины составило прогноз, согласно которому к 2022 году средняя зарплата на Украине вырастет до 16 047 гривен, что по текущему курсу соответствует $650. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов 6 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«В макроэкономическом прогнозе минэкономики заложены такие средние зарплаты на следующие годы: 12 497 грн в 2020 году, 14 187 грн в 2021 году, 16 047 грн в 2022 году», — рассказал он.

Милованов напомнил, что в сентябре 2019 года средняя зарплата на Украине составила 10 687 грн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук признал, что при нынешних темпах роста украинской экономики повысить зарплаты учителям невозможно.

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