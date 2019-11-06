Идлиб, Сирия, , 12:59 — REGNUM Российская авиации в Сирии нанесла на днях мощный бомбовый удар по базе боевиков так называемой Сирийской национальной армии. База находилась в провинции Идлиб, в городе Мушарифа недалеко от опорного пункта джихадистов Маарат Аль-Нуман. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Источники издания сообщают, что база полностью уничтожена. В результате удара убито по меньшей мере семь боевиков, десятки боевиков получили ранения.

Что интересно. Сирийская национальная армия как объединение боевиков было создано Турцией. Анкара оснащает и вооружает СНА. Данное формирование было предназначено и принимало участие в турецкой военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии против курдских формирований Сирийских демократических сил и отрядов Народных защитников.

ИА REGNUM ранее сообщало, что с 3 ноября российские Воздушно-космические силы возобновили свою воздушную компанию над северо-западом Сирии.

В последние дни обстановка в Сирийской Арабской Республике усложняется. В первую очередь, это связано с решением президента США Дональда Трампа оставить под американским контролем нефтяные поля Сирии в провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор.