Москва, , 12:56 — REGNUM Российско-греческие отношения получили дополнительные возможности для продвижения после прихода к власти нового правительства Греции. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 6 ноября на открытии переговоров со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом.

Лавров отметил, что текущие отношения России и Греции весьма насыщенны, они развиваются во всех областях, от экономики до гуманитарного сотрудничества. Дополнительные возможности появились после того, как в мае правительство возглавил президент партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис.

Российский министр добавил, что переговоры с Дендиасом позволят не только обменяться мнениями об обстановке в Европе и Средиземноморье, но и обсудить глобальную политику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дендиас рассказал о новом ипульсе для Греции, благодаря которому страна оставляет позади кризис и проводит экстравертную, содержательную и многоуровневую внешнюю политику.

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