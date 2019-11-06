Дамаск, , 12:56 — REGNUM В интернете 1 ноября 2019 года появилось фото российского военного аэромобильного многоцелевого вездехода «Чаборз» М-3. Вездеход замечен в сирийской провинции Дераа. Об этом пишет «Российская газета».

Впервые эта машина была показана на форуме «Армия-2017». Производятся данные тактические багги в Чеченской республике. ИА REGNUM ранее сообщало, что восемь этих вездеходов закуплены Росгвардией.

«Чаборз» М-3 используются для решения разведывательных, ударных, санитарных и эвакуационных задач. Машина способна перевозить от 1 до 3 военнослужащих. Общая масса полезного груза составляет 450 килограммов. Бензиновый двигатель мощностью 98 лошадиных сил позволяет развивать по шоссе максимальную скорость до 130 километров в час. Дорожный просвет в 350 миллиметров обеспечивает машине высокую проходимость по пересечённой местности.

В зависимости от характера рельефа багги имеет запас хода от 200 до 500 километров. Ёмкость бака составляет 30 литров. Предусмотрено крепление дополнительных канистр с бензином и водой.

Как уже указывалось выше, это аэромобильный многоцелевой вездеход. Он может размещаться как внутри вертолётов Ми-8 и Ми-26, так и на их внешней подвеске. «Чаборз» М-3 легко выдерживает температуру до +50°С, что позволяет его широко использовать на Ближнем Востоке.

На машине установлены специальные кронштейны. На них можно закрепить 30-мм автоматические гранатометы АГС-17 «Пламя» и АГС-30, а также 7,62-мм пулеметы ПКМ и ПКП «Печенег».