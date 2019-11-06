6 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Анкара может вернуть в парламент курдскую партию и обозначить ее сопричастность к принимаемым в стране решениям на платформе сохранения территориальной целостности страны. Не все курды в Турции сепаратисты. Но кто сегодня способен на такую смелость?

Станислав Тарасов, , 12:46 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Турецкие власти отправили в отставку мэра Кызылтепе Нилюфер Элик Йылмаз. Она из юго-восточной провинции Мардин и является членом прокурдской Демократической партии народов (ДПН). Против Йылмаз проводились расследования по обвинению в сотрудничестве с Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной в Турции. Таким образом, мэр Кызылтепе стала 14-ым градоначальником, отстраненным в последнее время от занимаемой должности. Ранее своих постов лишились мэры Диярбакыра и Вана, которых тоже обвинили в различных преступлениях, включая членство в РПК.

Первая волна смены мэров в городах юго-восточной Турции (девять провинций, 30% территории Турции — С.Т.), где компактно проживают курды, прокатилась еще в 2016 году накануне проведения конституционного референдума по переходу от парламентской к президентской форме правления. Как заявил тогда заместитель председателя Народно-республиканской партии Турции Фаиз Озтрак, «снятые с должности мэры получили свои посты, будучи избранными в соответствии с установленными в законе условиями». И «если в их отношении есть серьезные улики и доказательства, подтверждающие поддержку ими террористов, то заниматься этим делом и выносить решение должен суд, а не МВД». Но до сих пор ни одного судебного процесса по сему поводу в Турции не состоялось.

Противостояние межу Анкарой и курдами в разной форме происходит на протяжении десятилетий. С 1984 году курды начинают партизанскую войну против центральных властей, ставя целью создание автономии на территории Турции. Эта война то разгоралась с новой силой, то затухала. Обе стороны понесли многочисленные жертвы. Временами казалось, что правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР) находит пути сотрудничества с курдскими партиями и движениями, а в кулуарах Европейского союза существовал даже сценарий по проведении в Турции реформы федерализации страны. Но по разным причинам такой проект был сорван, Анкара тоже так и не нашла варианты внутреннего решения острого для себя курдского вопроса.

Серьезные проблемы у нее появились тогда, когда она решила вмешаться в сирийский кризис. Ситуация изменилась 25 июля 2015 года. Вооруженных сил Турции нанесли несколько авиационных ударов по позициям боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на сирийско-турецкой границе и одновременно по позициям сирийских курдов, которые сражались против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После этого РПК сообщила, что ранее заключенное соглашение о прекращении огня потеряло «всякий смысл». Это заявление партии стало сигналом к действиям для многочисленной курдской оппозиции на территории Турции. Это первое. Второе. Сирийские курды, которые сначала находились в оппозиции правительству Башара Асада, начали сотрудничать с Дамаском. На политической сцене заявил о себе Демократический союз Курдистана, который, как утверждает Анкара, «тесно связан с РПК».

И только чуть позже в правящих кругах Анкары стали осознавать, как заявлял премьер-министр Ахмет Давутоглу, «реальность развития событий на юго-востоке страны по сирийскому или иракскому сценариям». Поэтому сложно ответить на вопрос, где у Турции сейчас главный фронт. В Ираке курды с помощью американцев добились статуса автономии. Американцы не делают секрета из того, что в Сирии поддерживают устремления курдов в сторону автономизации или независимости, ведут дело к созданию отдельного региона на границе с Турцией. Не случайно в опубликованном докладе государственного департамента США о терроризме среди угроз безопасности Турции не упоминаются курдские Отряды народной самообороны (YPG), которые Анкара относит к разряду «террористических».

Американцы продолжают атаковать турок на курдском направлении с открытым забралом. Причем, ранее они объясняли Анкаре свое военное присутствие на севере Сирии тем, что якобы препятствуют переносу сложившейся де-факто «сирийской модели» на территорию Турции. Но проблема не только в этом. Анкара не смогла остановить предложенную Западом тенденцию интернационализации курдского вопроса. После арестов избранных мэров на юго-востоке Турции МИД Германии заявляет, что Анкара «несет ответственность за соблюдение основных принципов правового государства и прав человека, которые она на международном уровне обязалось выполнять». И «если возможности демократического участия снижаются, в конце концов возникает угроза, что радикальные движения получат из этого выгоду».

Иными словами, Европа начинает рассматривать положение курдов в Турции в общем контексте курдского вопроса. В свою очередь некоторые наиболее «продвинутые» западные эксперты считают, что предпринимаемая президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом «зачистка политического пространства на юго-востоке страны от потенциальных сепаратистов только осложняет ситуацию и вместо «подмораживания» вопроса он потенциально может утратить контроль над некоторыми вилайетам страны». Пока же он решает задачу лишить возможностей тех, кого подозревают «в автономистских настроениях», взять под свой контроль органы местной власти, как это было на севере Ирака и как это происходит при создании Рожавы, автономии курдов на севере Сирии.

Другой сценарий: вернуть в парламент Турции курдскую партию и обозначить ее сопричастность к принимаемым в стране решениям на платформе сохранения территориальной целостности страны. Ведь не все же курды в стране сепаратисты. Но кто в Анкаре сегодня способен на такую смелость?