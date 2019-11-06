Сухум, , 12:42 — REGNUM Президент Абхазии Рауль Хаджимба 6 ноября подписал указы о назначениях председателей госкомитетов и министра просвещения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Министром просвещения назначен Адгур Какоба. Государственный комитет Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору возглавил Гарик Саманба, председателем Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации стал Вахтанг Пипия, Госкомитет по языковой политике возглавил Батал Хагуш, во главе Госкомитета по статистике назначена Кама Гогия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 октября президент Абхазии Рауль Хаджимба утвердил новую структуру правительства. Согласно указам президента, в правительстве Абхазии действует 12 министерств вместо 15 из-за реорганизации ряда ведомств. Министерство сельского хозяйства и министерство по курортам и туризму были преобразованы в госкомитеты. Было образовано новое министерство, здравоохранения и социального обеспечения, которое было создано на базе министерств труда и здравоохранения.

Также ряд министерств получили другое название. Переименованы были министерство репатриации — оно стало называться министерством демографии и репатриации. Минобрнауки было переименовано в министерство просвещения.

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