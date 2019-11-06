Киев, , 12:49 — REGNUM Расследование в отношении депутата Софьи Федины от фракции «Европейская солидарность», возглавляемой экс-лидером Украины Петром Порошенко, из-за её угроз в адрес действующего президента Украины Владимира Зеленского, открыто государственным бюро расследований (ГБР) Украины. Об этом 6 ноября сообщают «Украинские новости» со ссылкой на сообщение украинского ГБР.

«Следователями Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование уголовного производства о возможном совершении уголовных правонарушений…», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что расследование ведется по возможному совершению правонарушений по статьям украинского УК «Посягательство на жизнь государственного деятеля» и «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти».

Отметим, ранее Софья Федина в прямом эфире одного из украинских телеканалов заявила, что Зеленский «наносит большой вред стране» и может попасть под обстрел иди стать жертвой покушения.