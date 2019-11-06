Магас, , 12:37 — REGNUM Министром образования и науки Ингушетии назначена Эсет Бокова, ранее исполнявшая обязанности главы ведомства. Указ о ее назначении подписан после согласовании ее кандидатуры с министром просвещения России Ольгой Васильевой и главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым, сообщили 6 ноября в минобре Ингушетии.

Об Эсет Боковой известно, что она окончила Чеченский государственный университет и аспирантуру Астраханского государственного университета. В начале своей профессиональной деятельности работала учителем химии. До назначения на должность министра возглавляла директор лицея в городе Сунжа.

Читайте также: Глава Ингушетии назначил пятерых министров

Напомним, в Ингушетии продолжает формироваться новое правительство. После вступления в должность нового руководителя республики Махмуда-Али Калиматова он отправил правительство республики в отставку. На должность главы правительства был назначен Константин Суриков. Эсет Бокова была назначена и. о. министра образования и науки 16 сентября.