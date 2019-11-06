Рига, , 12:30 — REGNUM Министерство образования Латвии отозвало им же инициированные и принятые в срочном порядке поправки к бюджету-2020, сокращающие число школ на 60%. Об этом сообщает портал LSM.

Поправки предусматривали, что в городах республиканского значения таких, как Рига, Даугавпилс, Лиепая, Елгава — минимальное число учащихся в школе должно равняться 450. В административных центрах — Тукумс, Добеле, Цесис — минимальное число учеников в школе должно равняться 360. В приграничных и малонаселённых районах — 70, в других местах Латвии — 80.

Латвийский Союз самоуправлений счёл, что это решение ликвидирует 60% основных школ в регионах. Отозвать поправки министерство образования Латвии вынудило давление со стороны общества.

Тем не менее министр образования Латвии Илзе Щуплинска заявила, что её ведомство всё равно пойдёт этим путём, просто не столь быстром темпе.

«Наши финансовые ресурсы ограничены, — заявила министр. — Демографическая ситуация в Латвии (последние 30 лет отрицательный демографический баланс — при Регнум), экономическая ситуация заставят нас принять подобное решение».

По ее словам, содержать сотни школ при небольшом количестве учеников просто невыгодно.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября Сейм Латвии поддержал поправки министерства образования Латвии, устанавливающие необходимый минимум учащихся в образовательных учреждениях, чтобы они могли претендовать на финансирование со стороны государства.