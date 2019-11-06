Анкара, , 12:51 — REGNUM Министерство обороны Турецкой Республики со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместило запись, в которой заявило, что боевики Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной обороны, признанных в Турции террористическими организациями, в нарушение соглашений с Россией и США, продолжают атаки на турецкие силы и протурецкие формирования в зоне проведения операции «Источник мира».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, в заявлении говорится: «В то время, как Вооружённые силы Турции полностью исполняют обязательства, взятые ими на себя по соглашению о создании зоны безопасности, террористы Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной обороны продолжают обстрелы зоны проведения операции «Источник мира». За последние 24 часа террористы осуществили 11 обстрелов, большинство из которых — посредством минометов и ПТУР (противотанковая управляемая ракета)».

Напомним, что проводимая Вооруженными силами Турции при поддержке Сирийской национальной армии на северо-востоке Сирии операция «Источник мира» была приостановлена благодаря соглашению, достигнутому между президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.