Челябинск, , 12:18 — REGNUM В Челябинске избран председатель конкурсной комиссии по определению главы города. Им стал замгубернатора Анатолий Векшин, сообщает пресс-служба гордумы.

Всего в состав комиссии входят восемь человек. Кроме Векшина главу региона Алексея Текслера представляют это замглавы аппарата губернатора и правительства региона Алексей Фартыгин, глава управления по внутренней политике облправительства Виталий Шиков, вице-спикер Заксобрания области Анатолий Брагин.

Также в комиссию входят четверо депутатов. Среди них Галина Киреева, Олег Иванов, Денис Лапотышкин и Олег Толмачёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в борьбе за пост мэра участвуют 15 человек. 12 ноября с кандидатами пройдёт собеседование, а 19-го гордума уже может выбрать мэра.

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