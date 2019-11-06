Батуми, Грузия, , 12:13 — REGNUM Соединенные Штаты поддерживают укрепление институций обороны Грузии. Об этом заявила 6 ноября журналистам и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд перед открытием конференции по обороне и безопасности в Батуми.

«Как стратегический партнер Грузии, Соединенные Штаты очень рады участвовать в этой конференции в Батуми, мы поддерживаем укрепление институций обороны Грузии», — заявила Элизабет Руд.

Руд отметила, на конференции представляется отличная возможность для представителей правительства и экспертов рассказать о прогрессе Грузии в плане атлантической интеграции.

Исполняющая обязанности рассказала о том, что было сделано Грузией за последнее время в сфере обороны и безопасности, а также о сотрудничестве в этой сфере с западными партнерами.

«У Грузии есть амбициозная программа модернизации в сфере обороны и безопасности, а также модернизации ее сил обороны. Продолжается та поддержка, которую Грузия получает от США и союзников, пакет НАТО-Грузия, сотрудничество США с Грузией в программе готовности к обороне, текущие учения, посредством которых Грузия становится более сильным партнером, вносящим вклад в НАТО — это те темы, которые мы обсудим, как и вклад Грузии в безопасность Черного моря», — сообщила Руд.

Напомним, 6−7 ноября министерство обороны Грузии проводит «Конференцию по обороне и безопасности Грузии — Батуми 2019». На открытии конференции выступила президент Саломе Зурабишвили.

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