Батуми, Грузия, 6 ноября 2019, 12:13 — REGNUM Соединенные Штаты поддерживают укрепление институций обороны Грузии. Об этом заявила 6 ноября журналистам и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд перед открытием конференции по обороне и безопасности в Батуми.
Руд отметила, на конференции представляется отличная возможность для представителей правительства и экспертов рассказать о прогрессе Грузии в плане атлантической интеграции.
Исполняющая обязанности рассказала о том, что было сделано Грузией за последнее время в сфере обороны и безопасности, а также о сотрудничестве в этой сфере с западными партнерами.
Напомним, 6−7 ноября министерство обороны Грузии проводит «Конференцию по обороне и безопасности Грузии — Батуми 2019». На открытии конференции выступила президент Саломе Зурабишвили.
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