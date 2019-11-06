Анкара, , 12:14 — REGNUM Проживающий в Турции уроженец Северного Кавказа, журналист, специализирующийся на отношениях Турции, России и Кавказа, Сосланбек Исаев опубликовал в турецком новостном агентстве Anadolu Ajansı свою статью под названием «Первая веха нового мирового порядка: операция «Источник мира». Он заявил, что переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи, посвященные операции «Источник мира», изменили будущее глобальной политики, а великие державы, прежде творившие на Ближнем Востоке все, что хотели, впервые оказались вынужденными считаться с Турцией.

Сосланбек Исаев считает, что в результате операция «Источник мира» принесла не только надежду на установление мира в Сирии, но и порядка во всем мире. 22 октября Россия и Турция заключили соглашение не вместе с США, но вопреки им. В политическом урегулировании в Сирии не оказалось места для Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной обороны, представляющих собой посредников Запада, обученных частными военными корпорациями, вроде Blackwater.

По мнению эксперта, Турция и Россия дали понять, что террористические организации вовсе не являются для США региональным союзниками, а всего лишь выступают в качестве посредников, поставляющих частным военным корпорациям практически бесплатное «пушечное мясо».